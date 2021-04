Ginnastica artistica, pioggia di medaglie per la Saga Alfonsine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Domenica 18 aprile si sono svolti a Cesena i campionati regionali Silver di LA3 e LB3 di Ginnastica Artistica Femminile. La Società Saga Alfonsine ha schierato nove ginnaste in cinque diverse categorie e ben cinque di loro si sono aggiudicate il podio. Nel campionato LA3 Bolognesi Giulia terzo posto nella categoria J3, secondo posto per Bacchini Carlotta nella categoria J2 , primo posto per Venturini nella categoria S1.

Nel campionato LB3 si aggiungono il secondo posto di Borghesi Matilde nella categoria J2 e la vittoria di Verlicchi nella categoria S1. Ottima prestazione anche per le altre ginnaste in gara: Missiroli I., Marisi M., Angeloni B. e Morandi G., quest'ultima solo per pochissimi millesimi di punteggio non ha potuto festeggiare anche lei con un podio un ottima prestazione. La loro concentrazione e la loro determinazione, assieme al duro lavoro di preparazione svolto in palestra ha permesso di raggiungere questi risultati. La Saga non si ferma e già da lunedì torna al lavoro per migliorarsi e prepararsi al campionato di squadra di Serie D che a breve vedrà le atlete nuovamente in pedana.