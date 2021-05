Basket femminile, l'E-Work vuole bissare il successo nel playoff contro Spezia per chiudere la serie

Possibile rientro di Ballardini, mentre per Spezia da valutare ancora le condizioni di Templari assente anche lei in gara 1

Vigilia di Gara 2 dei quarti di finale dei playoff. Domani alle ore 18 al Bubani (Diretta Youtube) l’E-Work scenderà in campo per cercare di chiudere la serie contro Spezia, già battuta in gara 1.

Primo match point per le bianconere che cercheranno di sfruttare il fattore campo delle mura amiche del Bubani contro una Spezia che dovrà per forzare vincere per portare la serie a gara 3. Possibile rientro di Ballardini, mentre per Spezia da valutare ancora le condizioni di Templari assente anche lei in gara 1. Una gara 1 condotta dall’inizio alla fine dalle faentine che dall'ottima difesa del Palamariotti vogliono continuare a imporre la loro aggressività e il loro ritmo di gioco.

Le parole di coach Sguazier alla viglia del secondo match contro la formazione ligure: “Chiaramente contro la loro difesa a zona dobbiamo migliorare le spaziature offensive. Per l’aspetto difensivo vogliamo mantenere la stessa aggressività di gara 1, è stata la fase di gioco che ha funzionato meglio. É importante chiudere la serie domani, passare il turno e soprattutto avere una settimana piena di tempo prima delle semifinali per riprendere le energie e migliorare gli aspetti del gioco.”