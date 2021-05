Tortona OraSì sarà decisiva, Cancellieri: "Grande voglia di dimostrare di essere più bravi di quello che siamo"

Dopo quattro sfide combattute l’OraSì Ravenna è pronta ad andare all in: martedì sera alle 20.45 al PalaOltrepò di Voghera (diretta su Mediasport e LNP PASS) andrà in scena gara5 che deciderà chi tra Ravenna e Tortona raggiugerà Roma nella semifinale playoff.

I leoni di Romagna e quelli piemontesi si affronteranno per la quinta volta in dieci giorni per l’ultima sfida, che si giocherà come le altre sui dettagli, sulle piccole cose e, soprattutto, sulle energie fisiche e mentali rimaste dopo questo tour de force.

La squadra è partita da Ravenna nel pomeriggio di lunedì e la mattina seguente svolgerà un allenamento di rifinitura in preparazione del match.

Alla vigilia della gara decisiva, filtra fiducia da parte di coach Cancellieri: “Una gara del genere sfugge ad ogni tipo di previsione, entrano in gioco molteplici fattori che vanno valutati sul momento. La squadra che riuscirà in quel momento ad avere più capacità di adattamento e più energia vincerà la partita. Noi siamo stati bravi a portare la serie fino all’ultima sfida, gara5 è secca e ci sono tutte le condizioni per disputare una buona partita, dalla diretta tv ad una terna arbitrale esperta e di livello, purtroppo non ci sarà il pubblico, ma per noi è un vantaggio".

Sarà una partita ad altissimi ritmi secondo l'allenatore giallorosso: "L’approccio sarà molto semplice, entrambe le squadre hanno voglia di vincere e giocheranno alla morte. Torniamo a Voghera con un karma davvero invidiabile, perché giocare gara1 o gara5 fa molta differenza per una squadra come la nostra: abbiamo una grande voglia di dimostrare di essere più bravi di quello che siamo e garantisco che daremo tutto”.

“Abbiamo entrambe il 50% di possibilità di passare il turno – aggiunge Marco Venuto – A questo punto non conta più la classifica o il fattore campo, conta soltanto come si arriva a gara 5, quali sono le energie fisiche e mentali ancora a disposizione. Abbiamo dimostrato di stare bene in campo e di essere consapevoli dei nostri mezzi. Tutta la squadra è in grande fiducia, lo si vede dal nostro atteggiamento, pertanto siamo convinti di poter fare una grande partita”.

La partita sarà trasmessa in chiaro

La gara sarà tramessa in diretta su MS Sport (canale 219 DTT in Emilia Romagna), MS Channel (canale 814 pacchetto Sky) e su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Il canale MS Sport è visibile sulle seguenti frequenze del digitale terrestre: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185, Campania LCN 610. Tutte le altre regioni sono coperte dal canale 814 Sky MS Channel.