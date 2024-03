Prende forma la Giornata dello Sport, presentata alla Consulta la festa del 20 aprile

L'ultima riunione della Consulta dello Sport è stata l'occasione per illustrare alle realtà sportive lughesi la nuova formula della Giornata dello Sport che si trasforma in una festa all'aperto prevista per tutta la giornata al parco Il Tondo. L'Amministrazione Comunale, presenti il sindaco Davide Ranalli, il consigliere delegato Ivan Rossi, Giuditta Lughi del servizio istituzioni culturali e il responsabile dell'ufficio sport Cristian Zanzi hanno raccontato il programma previsto per sabato 20 aprile. La giornata si apre al mattino con una biciclettata da Villa San Martino sul percorso del futuro itinerario ciclopedonale di cui è appena partito il cantiere finanziato dal Pnrr. L'arrivo della biciclettata è al parco del Tondo dove, dalle 14.30 parte la festa con le realtà sportive impegnate in esibizioni, banchetti, prove aperte alla cittadinanza. Alle 17 sarà presentato il Giro della Romagna che il giorno, dopo tredici anni di assenza, parte da Lugo e arriva a Castrocaro Terme; una classicissima del ciclismo giunta alla 87esima edizione. Dalle 18.30 saranno premiati atlete e atleti, squadre e società segnalate per meriti sportivi acquisiti nel 2023 e nei primi mesi del 2024. L'organizzazione tecnica dell'evento è stata affidata a Uisp, fino al 5 aprile le realtà sportive possono accreditarsi compilando il modulo sul sito dell'associazione.

“Ci stiamo preparando a un fine settimana intenso tra la rinnovata Giornata dello Sport e il Giro della Romagna che andremo presto a presentare – spiega il sindaco Davide Ranalli -. Due giornate che vogliono celebrare lo sport, da quello di base a quello professionista sulle due ruote. In particolare crediamo che quella al parco de Il Tondo sarà una vera e propria festa popolare che coinvolgerà appassionati, sportivi di ogni età e famiglie”.