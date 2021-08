Prestazione positiva per i giallorossi: Ravenna vittorioso a Porto Tolle

econda uscita stagionale del Ravenna FC e seconda vittoria. Se nel calcio d’agosto il risultato lascia il tempo che trova, sicuramente di altro tenore sono le indicazioni offerte dai giallorossi contro un avversario di categoria come il Delta Porto Tolle. Nonostante i grandi carichi di lavoro, i ragazzi di Dossena hanno tenuto il campo con piglio e decisione, mantenendo a lunghi tratti il possesso della palla alla ricerca del giusto spiraglio nella difesa arcigna dei padroni di casa.

Delta che difende basso e prova a sfruttare la propensione offensiva dei giallorossi. Proprio su un disimpegno errato al 6’ Strada recupera palla e fulmina Botti. Vantaggio dei padroni di casa che dura solo 5 minuti, Calì è bravo a pescare il taglio di Mascanzoni che con tempismo perfetto scatta sul filo del fuorigioco e fulmina Cinelli. Il Ravenna riprende nel giro palla e trova il vantaggio su una incursione a destra di De Angelis, puntuale nell’accompagnare in sovrapposizione Saporetti ed a servire l’accorrente Sylla che sul secondo palo appoggia in rete.

Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per il pareggio del Delta Porto Tolle, di nuovo palla riconquistata sul giro palla giallorosso, con difesa alta e Nappello che è bravo a scavalcare Botti con un pallonetto. Solita girandola di cambi nella ripresa, ma spartito che ripercorre quello della prima frazione con il Ravenna padrone del campo. Il meritato vantaggio giallorosso arriva al 7’ con Guidone che su corner fa valere tutto il mestiere e l’esperienza per anticipare tutti e gonfiare la rete. Il sigillo finale arriva al 31’ con Antonini Lui che sugli sviluppi di un angolo si fa trovare sul secondo palo a ribadire in rete il cross perfetto di Macrì arrivato dopo avere seminato due avversari in dribbling.

Tabellino

Delta Porto Tolle - Ravenna FC 2-4

Marcatori: 6’ Strada (D), 11’ Mascanzoni (R), 30’ Sylla (R), 41’ Nappello (D), 52’ Guidone (R), 76’ Antonini Lui (R)

Delta Porto Tolle: Minelli, Bonini, Forte, Stefani, Bertacca, Moretti, Abrefah, Busetto, Santi, Nappello, Strada.

A disposizione: Agosti, Biolcati, Zanette, Scarparo, Brentan, Nappo, Proch, Okoli. All. Gherardi Enrico

Ravenna FC: Botti, De Angelis (60’ Grazioli), Crispino (60’ Vultaggio), Ceccuzzi (60’ Prati), Coulange (30’ Crocchianti (46’ Nagy)), Polvani (25’ Antonini Lui), Haruna (46’ Lussignoli), Calì (60’ Spinosa), Mascanzoni (46’ Guidone), Saporetti (60’ Macrì), Sylla (60’ Ambrosini)

A disposizione: Antonini. All. Dossena Andrea