Ginnastica artistica, prima gara del 2021 per le atlete della Saga Alfonsine

Domenica 7 marzo si è disputata la prima prova di campionato LC3 di ginnastica artistica che ha visto coinvolte le ginnaste Emma Manzoni e Placci Lucia della Saga Alfonsine. Nonostante i mesi di allenamento persi e le crescenti difficoltà a potersi allenare con continuità, le ragazze hanno deciso di partecipare ugualmente alla competizione, consapevoli del loro non perfetto stato di forma. In un palazzetto blindato al pubblico, le atlete hanno portato a casa due quarti posti e la grinta necessaria per tornare in palestra e continuare a lavorare con impegno per le prossime gare.