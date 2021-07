Primi verdetti nel torneo nazionale di 3° memorial “Mario Cortesi”

Nel singolare femminile il titolo se l’è aggiudicato Evelyn Amati battendo in finale Chiara Giorgeti, nel maschile semifinali per tre giocatori del Ct Cervia, Mazzavillani, Pambianco e Castelvetro

Primi verdetti nel torneo nazionale di 3°, il memorial “Mario Cortesi”, organizzato dal Circolo Tennis Cervia (dotato di 500 euro di montepremi). Nel singolare femminile il titolo se l’è aggiudicato Evelyn Amati. La 3.1 portacolori del Ct Casalboni, testa di serie n.2, ha battuto nettamente in finale per 6-1, 6-1 l’altra 3.1 Chiara Giorgetti (Tc Viserba), testa di serie n.1. Semifinali: Amati-Beatrice Proli (3.3) 6-0, 6-3, Giorgetti-Matilde Morri (3.4) 6-4, 6-1. Al termine le premiazioni effettuate dal direttore tecnico del Circolo Tennis Cervia, il maestro Paolo Pambianco. Intanto è alle semifinali il torneo maschile dove sono approdati tre giocatori del Ct Cervia su quattro, vale a dire Enea Castelvetro (n.1), Paolo Mazzavillani (n.2) e Pietro Pambianco. Semifinali anche per Francesco Bellarmino (Ct Cesena) che, battendo il locale Isaac Casalboni, ha impedito un poker di giocatori del Ct Cervia in semifinale. Quarti: Castelvetro (3.1)-Nicola Tocci (3.4) 4-6, 6-3, 10-6, Pietro Pambianco (3.5)-Andrea Ridolfi (4.1) 6-4, 6-1, Francesco Bellarmino (3.1, n.3)-Isaac Casalboni (3.2) 6-2, 6-1, Paolo Mazzavillani (3.1)-Andrea Valli (3.3) 6-2, 6-1. Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttore di gara Andrea Mazzavillani.