Promozione del calcio femminile: nasce una nuova collaborazione col Ravenna Women

Al via la collaborazione tra Ravenna Women FC e A.S.D. Futball Cava Ronco al fine di promuovere il calcio femminile nel territorio forlivese. L’iniziativa è nata grazie all’unità di intenti di entrambe le società e all’entusiasmo che il calcio femminile porta con se grazie anche ai valori di cui è caratterizzato. Queste collaborazioni sono indicatori importanti per capire quanto il movimento sia in crescita e quanto le ragazze si stiano appassionando sempre di più a questo sport. Gli obiettivi sono molteplici, far conoscere sempre di più il calcio femminile su tutto il territorio romagnolo e incentivare le attività psico-fisiche tra tutte le bambine, ragazze e donne che vogliono approcciarsi alla pratica di un nuovo sport.

"Stiamo programmando l’inizio di questa nuova stagione, in attesa di protocolli che permettano un corretto e accessibile svolgimento di campionato e di allenamenti così per la prima squadra come per il settore giovanile e attività di base - esordisce Alessandra Ghirardelli, responsabile dell’area organizzativa giallorossa -. Siamo una Società che parte con la giusta cautela ma che vive di entusiasmo e progetti da condividere per chi volesse cominciare a lavorare nel femminile. È nata un primo rapporto di collaborazione nel territorio forlivese con il Futball Cava Ronco, che ringraziamo, nell’intento di aumentare i numeri delle bambine che praticano questo sport. Crediamo nelle sinergie sul campo: è un nuovo inizio per tutti".