Pugilato, il ravennate Alan Memishaj convocato in nazionale a soli 13 anni

Alan Memishaj dell’Edera Boxing Gym di Ravenna rientra da questo suo primo stage con la nazionale italiana che si è svolto a Roseto degli Abruzzi dal 27 al 30 maggio. Alan è stato convocato in nazionale a seguito della conquista della medaglia d’oro vinta al torneo nazionale Mura il 25 aprile. Alan torna a casa con uno zaino pieno di emozioni, esperienza e la giusta carica per proseguire nei suoi sogni di atleta nella boxe. Un onore per la città e per il suo maestro Gesualdo Dinaro. Alan è pronto per il prossimo combattimento che sarà il 12 giugno a Guastalla dove sfiderà il toscano Michele Piccinelli.