Rally di Romagna, ancora un acuto di Mathias Frohn

Parla ancora straniero il Rally di Romagna - Gyproc Saint Gobain. Dopo il “tappone” di domenica, vince ancora il tedesco Mathias Frohn (Team Firebike Handelshof) che - esattamente come accaduto nel prologo d’apertura - ha preceduto di 17 secondi secondi sul traguardo di Riolo Terme l’olandese Gosse Van Der Meer, consolidando il suo primato in classifica generale. Sul terzo gradino del podio il tedesco Rick Steffen, che ha preceduto il connazionale Felix Fritzsch.

Per Mathias Frohn è en plein di vittorie, anche se - come lui stesso ha dichiarato dopo il traguardo - “questa volta è stato un successo più sudato perché Gosse Van Der Meer mi è rimasto attaccato per quasi tutta la gara, cedendo solo negli ultimi chilometri”. In campo femminile, terzo successo in tre giornate per la belga Helena Plasschaert, sempre più dominatrice di questa edizione del Rally.