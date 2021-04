Ravenna Bike Park, quasi 900 firme raccolte: in sella anche la Uisp Ravenna-Lugo

Alla soglia delle 900 firme raccolte, il Comitato Amici del Ciclismo Ravenna, promotore della petizione per realizzare un Bike Park a Ravenna, incassa un’altra adesione di grande rilievo. Dopo un percorso di analisi e condivisione all’interno dei propri organismi, in particolare della sezione ciclismo, la Uisp Ravenna-Lugo che, solo nel Comune di Ravenna rappresenta 27 società ciclistiche amatoriali per un totale di 870 associati, ha manifestato al Comitato la piena adesione degli intenti proposti nella petizione, concretizzata con la sottoscrizione da parte del suo presidente Gabriele Tagliati.

"Come UISP condividiamo l’obiettivo dei promotori e vogliamo sostenere la proposta di realizzare un Bike Park a Ravenna che possa diventare una sorta di palestra di avviamento alle varie discipline legate al ciclismo e alla bicicletta, strada, mountain bike, bmx, ma anche uno spazio dedicato a tutti i cittadini pedalatori - esordisce il Comitato Amici del Ciclismo Ravenna -. Un spazio come questo potrebbe diventare il fulcro del ciclismo giovanile ravennate, coinvolgendo le società del territorio e allo stesso tempo svolgere importanti funzioni di inclusione sociale, di promozione del benessere e della salute, di tutela dell’ambiente e promozione della mobilità sostenibile e di promozione dello sport nelle scuole. Per tutti questi motivi crediamo chem, tra tutte le possibili collocazioni, l’ipotesi di realizzare il Bike Park all’interno dell’area dell’ex ippodromo, per la sua posizione all’interno della città e quindi facilmente raggiungibile da tutti i cittadini in 10 minuti di bicicletta, ne permetterebbe sicuramente una fruizione ottimale sotto tutti i punti di vista".