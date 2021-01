Ravenna Calcio, presentato il calendario benefico del settore giovanile

La RFC Academy, il settore giovanile del Ravenna Calcio, ha deciso di mettersi in gioco con una simpatica iniziativa. Nell’attesa e nella speranza di potere vedere ripartire i campionati giovanili, il club ha infatti deciso di immortalare i giovani leoni in alcuni singolari scatti fatti durante gli allenamenti e di realizzare un calendario da parete.

Oltre a scandire il 2021, il fine è sicuramente nobile. Il ricavato dalla vendita dei calendari sarà devoluto in beneficenza al reparto Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, un gesto di solidarietà che i futuri leoni vogliono indirizzare ai giovani ravennati in difficoltà. Un calendario che non potrà di certo mancare nella casa di ogni tifoso giallorosso che potrà passare i mesi in compagnia dei ragazzi che più di tutti incarnano lo spirito del progetto del Ravenna Fc.