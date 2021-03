Ravenna calcio, una buona notizia: negativi gli ultimi esiti dei tamponi

Un po' di luce in fondo al tunnel in questa travagliata stagione del Ravenna Calcio. La società ha comunicato che "gli esiti dei test molecolari e sierologici cui è stato sottoposto il gruppo squadra nella mattinata di sabato ha dato esito negativo". I test molecolari verranno ripetuti come da protocollo ogni 48 ore: il prossimo turno è previsto per il primo pomeriggio di lunedì, a seguire i giocatori attualmente negativi torneranno ad allenarsi al Benelli.

Nel frattempo i bizantini sono stati agganciati in classifica dall'Arezzo, vittoriosi sabato contro la Fermana. I giallorossi sono avanti agli aretini grazie alla differenza reti e con una partita ancora da disputare. Le due compagini si troveranno faccia a faccia il 18 aprile.