Basket under 18, Ravenna riscatta la sconfitta del match d'esordio espugnando Cervia

Coach Vecchi a fine gara: "La squadra ha messo in campo intensità ed energia sia in difesa sia in attacco"

Prima vittoria per l’Under 18 Eccellenza di coach Federico Vecchi, che ha superato martedì sera al “Pala Cervia” i pari età del Basket Cervia Cesenatico con il punteggio di 60-87.

I giallorossi rispondono, con una prova convincente, alla sconfitta all’esordio contro Santarcangelo e lunedì 17 maggio alle 20.15 affronteranno la Pallacanestro Forlì alla “Morigia” (diretta sulla pagina facebook dello Junior Basket Ravenna).

Ecco il il tabellino del match di martedì:

BASKET CERVIACESENATICO – JUNIOR BASKET RAVENNA 60-87 (14-21, 12-19, 15-29, 19-18)

JUNIOR BASKET RAVENNA: Federici 2, Lettieri, Giovannelli 20, Donati 2, Mularoni 2, Cattani 8, Manias 10, Dabo 23, Mazzotti 12, Pattuelli, Bellini 2, Laghi 6. All.: Vecchi. Ass.: Sbrizzi

BASKET CERVIACESENATICO: Jose 6, Giorgini 10, Bertini 15, Tamburini 5, Baietta, D’agnano 6, Paliciuc 4, Antonaci 4, Romani 2, Sovera 3, Stella 3, Visciglio 2. All. Firic. Ass.: Mattioli

Il commento di coach Federico Vecchi a fine partita: “Abbiamo fatto un notevole passo in avanti dopo l’esordio piuttosto deludente contro Santarcangelo, oggi la squadra ha messo in campo intensità ed energia sia in difesa sia in attacco. Siamo riusciti a correre di più in campo aperto ed ad essere solidi difensivamente, tutti i ragazzi hanno portato il loro contributo alla squadra e sono entrati in campo con il giusto piglio. La partita è stata una buona verifica di quanto fatto dopo quasi nove mesi di allenamenti senza partite e deve aiutarci ad essere sempre più convinti dei nostri mezzi per proseguire nel nostro percorso di crescita”.