Ravenna evanescente: il Feralpisalò passeggia contro i giallorossi

Il Ravenna continua nel suo andamento up & down. Dopo la vittoria contro la Virtus Verona, la squadra di Giuseppe Magi incassa una pesante sconfitta nella trasferta contro il Feralpisalò. Inizio arrembante dei padroni di casa, che trovano il gol al 17' grazie ad un errore difensivo di Marchi che Ceccarelli punisce insaccando alle spalle di Tonti. Il raddoppio arriva dopo appena dieci minuti sugli sviluppi di un calcio di punizione di Morosini. Ravenna evanescente e disordinato, e i padroni di casa mettono al sicuro i tre punti già quarto minuto della ripresa con Scarsella. I romagnoli non trovano la reazione e Tonti ci mette del suo per evitare una goleata. Così proprio non va.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.