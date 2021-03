Il Ravenna regala un gol al Matelica. La classifica piange sempre di più

Era importante trovare i tre punti per non perdere il treno salvezza. Ed invece il Matelica spinge in fondo al baratro i bizantini, sconfitti per 1-0 con un gol nel primo tempo regalato proprio dai padroni di casa. Sulla prestazione insipida della squadra di mister Leonardo Colucci pesano le tante assenze, con ben indisponibili (De Grazia, Caidi, Papa, Perri, Mokulu, Vanacore e Martignago) e l'infortunio accorso nella ripresa a Cesaretti. Sul terreno del Benelli si è vista poca qualità e soprattutto poca cattiveria nel cercare la via del gol. Dall'altra parte il Matelica ha giocato un ottimo primo tempo, salvo poi controllare nella ripresa.

Il Ravenna parte aggressivo, ma è il Matelica a trovare il gol all'11 approfittando del doppio regalo firmato Codromaz-Jidayi: Alberti ringrazia e batte Tomei di destro. I padroni di casa accusano il colpo e gli ospiti al 19' hanno l'occasione per mettere al ghiaccio il match: calcio di rigore per un contatto tra Esposito e Peroni, ma Leonetti spara dagli undici metri sul palo. L'errore degli avversari non dà la scossa ai bizantini, che faticano a superare il centrocampo. Nel finale di primo tempo azione da Playstation del Matelica, che con sei tocchi arriva in porta, ma Balestrero sciupa calciando alto.

Nel secondo tempo Colucci rivoluziona la squadra inserendo Fiore per Jidayi e Cesaretti per Zanoni, ma il film della partita non campia. La prima chance è al 7' sui piedi di Alberti che trova preparato Tomei. Due minuti più tardi i padroni di casa trovano con Sereni 1-1, ma il gol viene annullato per offside. Al 16 i giallorossi si rendono pericolosi con un'incornata di Cesaretti su traversone di Ferretti, palla alta sopra la traversa. E' proprio Cesaretti è costretto a lasciare il campo per infortunio (caricato in ambulanza), con Marozzi a sostituirlo (fuori anche Shiba e dentro Fiorani). Scorrono i minuti, ma il Ravenna è troppo impreciso. Una sconfitta che condanna i bizantini sempre più nel baratro, con tre punti di margine sul fanalino di coda Arezzo.