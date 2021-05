Trapani va a Ravenna in gita, l'OraSì ringrazia e si prende la terza vittoria consecutiva

Successo senza alcun tipo di problema per l'OraSì, che piega la già matematicamente capolista Trapani 85-59, chiudendo il girone azzurro con tre vittorie consecutive. Partita condizionata dalle importanti assenze tra le file ospiti, tra cui quelle di Miller e Mollura, unite all'espulsione durante il match di Spizzichini, che non hanno permesso alla 2B Control di fare una partita all'altezza. Givens il top scorer con 21 punti, risparmiato però per tutta l'ultima fase del match, col risultato già al sicuro. Ora, se Mantova batterà Pistoia, l'OraSì chiuderà terza nel girone, mentre se a trionfare saranno i toscani si avrà una parità a 3, quindi si guarderà il coefficiente canestri per stabilire l'ordine.

La partita

Dopo un inizio freddo, si gioca su ritmi alti, e Givens realizza i primi 7 punti giallorossi. I siciliani si sbloccano con una tripla, mentre la prima bomba dei padroni di casa è firmata Cinciarini per il 10-8. L'ex Fortitudo e Chiumenti accompagnano Ravenna a quota 20, Renzi sulla sirena finale del primo quarto fa 20-15. Palermo dalla distanza trova il nono punto personale che vale il -4, quindi Cancellieri opta per la pausa breve. Grandissimo canestro da 3 punti di Rebec, i romagnoli dimostrano di essere in splendida forma. Un'ingenuità del giovane Vavoli permette a Corbett di insaccare una bomba e riportare Trapani sul -2. Vavoli poi si fa perdonare stoppando la guardia statunitense, dando via al secondo canestro consecutivo di Ravenna firmato Givens, per il 33-27, con conseguente timeout ospite. Il numero 45 porta prima la doppia cifra di vantaggio ai padroni di casa, poi su rimbalzo fa +12: 39-27. Grazie a un'ottima difesa, Ravenna va in fuga: 15 le lunghezze di vantaggio (46-31) dopo i liberi realizzati da Simioni. Il primo tempo si chiude 46-32, 19 punti del top scorer Givens.

Il secondo tempo ricomincia sulla falsariga del primo, la tripla di Rebec porta a +23 l'OraSì. Maspero aggiorna il massimo vantaggio con una tripla, che vale il +27. Trapani continua a subire i giallorossi, col libero di Buscaroli le lunghezze di distacco diventano 31. Il terzo quarto, con tanti giovani in campo, si chiude 76-47. I senatori vengono risparmiati nell'ultima fase del match in favore delle seconde linee, che non sfigurano. I ragazzi giovani, non abituati al minutaggio, hanno meno confidenza col campo: gli ultimi minuti non sono di vera pallacanestro. Trova i primi due punti anche il ravennate classe 2001 Giacomo Guidi. Finisce 85-59.