Un buon Ravenna condannato da un errore: la Triestina espugna il Benelli

Un buon Ravenna condannato da un episodio contro la Triestina. La squadra di mister Leonardo Colucci è capitolata al 80', punita da un errore difensivo. Fino al gol degli ospiti la squadra bizantina non aveva sfigurato, arrivando anche più volte vicino al vantaggio. La classifica resta critica, con i giallorossi fermi a 17 punti a quattro lunghezze dal Fano e cinque dall'Imolese, che non hanno disputato lo scontro diretto.

E' la Triestina ad andare vicina al gol al 9' con un'incornata di Gomez di poco fuori misura. La risposta del Ravenna è tre minuti più tardi sui piedi di Shiba, di un nulla a lato. Al 17' sono ancora gli ospiti a farsi minacciosi dalle parti di Tomei con un altro colpo di testa di Gomez che sfiora l'incrocio dei pali. E' partita sempre dai piedi di Gomez la nuova minaccia per la retroguardia giallorossa, con Giorico a calciare a lato una conclusione del compagno di squadra precedentemente ribatutta. Dopo aver subìto l'iniziativa degli alabardati, è il Ravenna a farsi minaccioso con un colpo di testa di Mokulu bloccato da Offredi, ma al 45' l'estremo difensore si supera negando il gol a Ferretti, respingendo con i riflessi la botta dell'avversario.

L'inizio di ripresa vede la Triestina subito alzare il ritmo, ma è il Ravenna al 10' a sfiorare il vantaggio su calcio di punizione di Papa tolto dall'incrocio dei pali da Offredi (sul successivo calcio d'angolo Codromaz di testa non inquadra al meglio lo specchio della porta). Non succede nulla di significativo fino al 35', quando un errore della retroguardia romagnola attiva Giorico, rapido a servire in verticale Litteri (subentrato a Mensah) che lascia partire un destro preciso quanto basta per fulminare Tomei. Il Ravenna accusa il colpo, perchè fino a quel momento non aveva deremitato, con mister Colucci a gettare in campo forze fresche (Marozzi, Sereni e Franchini al posto di Mokulu, Shiba ed Esposito) alla ricerca del pari. Ma prevale il nervosismo e il terzo pareggio di fila non è arriva. Al Benelli è la Triestina ad esultare.