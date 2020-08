Regata Nazionale 2020 29er, ottimo debutto per la squadra del Circolo Velico Ravennate

Inizia l'avventura della squadra del Circolo Velico Ravennate nella Classe giovanile 29er grazie alla Regata Nazionale di Arco e il debutto è positivo per i giovani atleti del sodalizio di Via Molo Dalmazia che, in una flotta composta da 60 equipaggi, di cui 13 di provenienza straniera, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare un percorso di crescita in questa flotta così competitiva.

L'esordio è stato quasi perfetto per Lorenzo Pezzilli, già pluri-campione Optimist, da quest'anno passato alla Classe 29er per limiti d'età, e il suo prodiere Tobia Torroni, che hanno chiuso la manifestazione al sesto posto in classifica generale, quarti tra gli Italiani.

Buona anche la prestazione dei due equipaggi femminili, Marzocchi-Babini e Gabricci-Trucchi che, 42° e 44° nel ranking generale, si sono comunque difese bene nella classifica femminile.

L'allenatrice della squadra 29er del Circolo Velico Ravennate, Carolina Rendano, ha commentato: “La Classe 29er è una new entry per la flotta agonistica del Circolo Velico Ravennate e la regata di Arco è stata per noi il primo vero banco di prova: dopo circa 9 mesi di intenso lavoro in acqua e a terra, prevalentemente in solitaria, ci siamo confrontati con alcuni dei migliori atleti su scala nazionale e internazionale e ora siamo convinti che la direzione sia quella giusta. Tutta la squadra ha tanta strada da fare e molti aspetti sui cui lavorare, ma ci sono basi solide che ci aiuteranno a crescere”.

La vittoria è andata all'equipaggio Maltese Schultheis-Koerner, seguito dagli Italiani Corrado-Catalano e dal primo equipaggio femminile, terzo overall, composto da Schultheis-Ulrich.