Riapre i battenti l'Asd Romagna Judo: lezioni a Lugo e Castel Bolognese

Il 14 settembre l'Asd Romagna Judo riapre i battenti a Lugo, Palestra Ex enal Via Emaldi 20, con i corsi per bambini, ragazzi, agonisti e amatori il lunedì, mercoledì, venerdì e a Castel bolognese, Palazzetto dello Sport, lunedi, martedì, giovedì, sempre in sicurezza seguendo il preciso protocollo federale per il contenimento del covid-19. "Il judo educa i giovani a confrontarsi con l'imprevisto, con l'ignoto, con il sacrificio, con la fatica fisica e mentale e non può che renderli migliori - viene spiegato -. Per le ragazze che praticano il judo, nei genitori non deve suscitare perplessità, perchè non si volgarizzano ma esprimo armonia nei movimenti ed eleganza estetica. Si allenano insieme senza difficoltà, imparano a scoprire le proprie difficoltà, i propri limiti e crescono insieme nel rispetto dell'altro". Gli allenamenti saranno tenuti dal maestro benemerito Paolo Berretti, 7 Dan, e da allenatori qualificati.

