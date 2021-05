Riapre la piscina comunale: accessibili la baby pool e la vasca da 50 metri

Con l'ultimo decreto del 17 maggio 2021 è stata anticipata al 24 maggio, rispetto al 1 giugno, la riapertura delle palestre. Ma solo dal 1 luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, sempre nel rispetto delle linee guide e dei protocolli in vigore. Un'accelerazione quindi solo parziale, che non accontenta tutti.

Possono invece già riaprire le piscine all'aperto. Domenica 6 giugno la piscina comunale di Ravenna aprirà al pubblico per il nuoto libero e il relax all'aperto. "Una luce in fondo al tunnel si scorge e noi stiamo lavorando incessantemente per voi - spiegano dall'impianto natatorio - Sarà possibile tuffarsi nella vasca 50 metri e utilizzare la baby pool del giardino. Non saranno accessibili però gli spogiatoi e le docce interne, ma saranno disponibili docce esterne anche con acqua calda. Una cosa è certa: a breve torneremo a nuotare insieme!".