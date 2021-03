Rinviata in autunno la Granfondo del Sale: fissata la nuova data

Via del Sale rinviata: il comitato organizzatore Sportur, dopo essersi confrontato con le autorità competenti, ha preso la decisione di annullare la data programmata al prossimo 18 aprile e di rinviare la 24esima edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club al 10 ottobre 2021. Tutti gli iscritti avranno automaticamente l’iscrizione valida per la nuova data.

"Ci abbiamo provato ancora una volta fino all’ultimo, col desiderio di far ripartire il movimento delle granfondo e riportarvi a pedalare sulle nostre amate strade di Romagna. Eppure anche noi dobbiamo fermarci, ancora una volta - spiegano gli organizzatori - Una sofferta decisione che arriva dopo oltre un anno di lavoro incessante per far ripartire la nostra macchina organizzativa, studiando ogni dettaglio per potervi offrire un'esperienza indimenticabile, ma in piena sicurezza. Tuttavia le condizioni in continuo mutamento e l’incertezza che ne deriva ancora oggi, specie nelle ultime settimane in cui purtroppo i dati sono tornati a peggiorare, ci obbligano a rinviare la gara. Ci siamo confrontati con le autorità competenti e abbiamo concluso che il rinvio fosse la soluzione migliore, consci che nella seconda parte dell'estate potranno esserci condizioni più favorevoli per organizzare un evento che non vuole perdere la sua filosofia e la sua ragione d'essere: condividere la passione per il ciclismo in una grande festa davvero per tutti".