Un pizzico di Romagna al Tour de France: tra gli sponsor un'azienda della nostra Provincia

C'è anche un pezzo di Romagna sulle strade del Tour de France 2021. Sulle strade francesi è presente infatti il marchio dell'azienda Mokador di Faenza che si presenta come Official Supplier per le stagioni 2021 e 2022 dell’UAE Team Emirates, squadra campione in carica della corsa. "Legare il nostro nome a quello di una squadra come la UAE Team Emirates per i prossimi due anni è per noi motivo di grande orgoglio - ha commentato Matteo Castellari, presidente dell'azienda faentina -. L’UAE Team Emirates ha dimostrato nel tempo di essere un team di livello mondiale sempre alla ricerca della qualità e dell’eccellenza".