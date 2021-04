Ginnastica artistica femminile, la Saga Alfonsine torna in gara e sale sul podio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Sabato 10 aprile si è svolto a Rimini il Campionato Silver LC di ginnastica artistica femminile. La Saga Alfonsine ha presentato in campo gara le atlete Barilari, Manzoni e Placci, e solo a causa di un infortunio muscolare pre gara non ha potuto presentarsi Bucchi. Le tre ginnaste hanno saputo distinguersi per la loro concentrazione e preparazione tecnica, nonostante il lungo periodo di stop e la non perfetta forma fisica che lentamente sta tornando a livelli molto buoni. Tanta concentrazione e pochi errori hanno permesso di ottenere buonissimi punteggi e di guadagnare un podio meritato a Lucia Placci, la ginnasta con più esperienza del gruppo dell'agonistica da sempre legata con passione a questo sport, lavorando tutti i giorni con costanza e continuità in questa disciplina.