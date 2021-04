Sale l'attesa per il transito della carovana dei ciclisti del Giro di Romagna per Dante

Roncalceci aspetta con ansia il passaggio dei ciclisti del Giro di Romagna per Dante il 25 aprile

La frazione ravennate di Roncalceci aspetta con ansia il passaggio dei ciclisti del Giro di Romagna per Dante il 25 aprile. "E’ previsto - spiega Cinzia Pasi del comitato cittadino - sulla tabella di marcia degli organizzatori indicativamente verso le ore 16 il transito degli sportivi delle 2 ruote che sfrecceranno ad una velocita’ prevista di circa 50 km sulle strade principali del nostro paese. La colorata carovana arrivera’ dalla zona di Forli , transitando da Villafranca e dopo Pilastro, proseguendo sulla strada provinciale 34 Via Roncalceci, percorrera’ Via Sauro Babini".

Il gruppo all’incrocio proseguira’ con direzione Ragone, da San Pancrazio verso Godo e Fornace Zarattini per guadagnare l’arrivo a Ravenna in Via di Roma.

Quella di domenica sara’ l’ultima delle 4 tappe di questa manifestazione sportiva nata nel 1910, che solo nel 1946 diventa una manifestazione per professionisti e che dopo varie vicende, nel 2013 fu legata al Memorial Marco Pantani.

Dopo anni di stop, questa edizione del 2021 parte da Riccione e Rimini, terra di Paolo e Francesca e del loro amore narrato dal Sommo poeta, percorre in lungo e largo la nostra Romagna, dal mare di Bellaria a Bertinoro, da San Leo al Montefeltro, alla pianura della Bassa Romagna. Tutti gli amanti del ciclismo ed i cittadini, oltre a fare attenzione alle modifiche della viabilita', non devono perdere questa ’ultima tappa di 154 km che si concludera’ domenica prossima 25 Aprile con la partenza e l’arrivo a Ravenna di questo Giro di Romagna che si e’ rivelato un perfetto mix tra sport e cultura.