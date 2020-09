Sand basket, assegnato a Pinarella lo scudetto 2019-2020

Grande attenzione al protocollo, ma anche grande divertimento. È stata una finale nazionale intensa e spettacolare quella andata in scena dal 4 al 6 settembre a Pinarella di Cervia. Al termine della manifestazione nazionale targata Sand Basket (il basket sulla sabbia) si sono laureati Campioni d’Italia stagione 2019-20 il Dadaumpa Roma per la categoria Senior e il Black Mamba Parma per la categoria Under.

Sotto lo sguardo attento di Maurizio Mondoni e Alessandro Cittadini, testimonial dell’evento, il Dadaumpa Roma (in organico anche Andrea Tebaldi miglior realizzatore di tutti i campionati italiani di basket della stagione 2019-20) si è imposto nella categoria Senior battendo per 56-33 il Livioneri Basket Cesena (in organico anche Ivana Donadel vincitrice della Coppa Campioni nel 1990-91 con Cesena). Nella categoria Under, invece, il Black Mamba Parma ha alzato la Coppa al cielo dopo aver battuto al termine di una partita combattutissima il Black Mamba Mantova con il punteggio di 47-43. Completano i podi lo Sport R-Evolution Parma nella categoria Senior e il Cesena 1 nella categoria Under.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma oltre ai titoli di squadra, sono stati assegnati anche i titoli individuali: l’Mvp Senior e Under sono stati conquistati rispettivamente da Andrea Tepaldi del Dadaumpa e da Niccolò Montanari del Black Mamba Parma, le gare da tre punti sono state invece vinte da Luca Cimati del Livioneri per la categoria Senior e da Riccardo Cittadini dello Sport R-Evolution per la categoria Under. Nel corso del weekend poi, grazie alla collaborazione della Sport R-evolution A.S.D., si è svolta anche attività di Sand Basket integrato con ragazzi diversamente abili, momenti emozionanti sia per i diretti interessati che per i tanti curiosi presenti a Pinarella di Cervia.