Scherma, due spadaccini ravennati si qualificano ai campionati italiani assoluti

Ottime prestazioni per Martina Bombardi e Manuele Merendi che staccano il pass per il massimo campionato nazionale in programma a Cassino

Il Circolo Ravennate della Spada torna ad avere la possibilità di partecipare ai campionati italiani assoluti di spada. Nella prova regionale di qualificazione svoltasi al Pala Record di Bologna nel primo weekend di maggio sono stati infatti due atleti, entrambi spadisti, a staccare il pass per il massimo campionato nazionale in programma a Cassino (FR) a fine mese.

Nella spada femminile è arrivato un primo piazzamento di tutto rispetto, decima su cinquantadue, per Martina Bombardi, mentre nella spada maschile è tornato a dire la sua un ottimo Manuele Merendi, quinto su centotre. Hanno partecipato alla competizione anche Alessandro Emiliani, Marco Merola, Matteo Lontani. Il campionato italiano assoluto di Cassino, che tornerà dunque ad assegnare il titolo italiano di ogni specialità, segnerà per la Federazione Italiana Scherma, nonostante le restrizioni ancora in corso, il pieno ritorno alla normalità dopo l’annus horribilis in cui era stato assegnato solo il titolo italiano under 23.