Scherma, regionali under 17: terzo posto per Federico Bravi. Quattro lughesi qualificati ai nazionali

Autorevolissima prestazione della Società Schermistica Lughese alla gara regionale di spada maschile under 17 svoltasi sabato al Centro Universitario Sportivo di Bologna. In particolare si segnala l'ottima prova di Federico Bravi (nella foto, durante la premiazione), che conquista il podio classificandosi al terzo posto. Ma è considerando la graduatoria finale nel suo complesso che si può apprezzare lo straordinario risultato ottenuto dagli atleti lughesi.

La gara regionale di Bologna fungeva infatti anche da qualificazione per la fase nazionale in programma a maggio; ebbene, dei quattordici giovani spadisti emiliano-romagnoli che sabato hanno ottenuto il pass per il nazionale, ben quattro sono lughesi. Si tratta, oltre a Federico Bravi, di Federico Veronese (giunto 5°), Francesco Segurini (7°) e Riccardo Gennaro (10°). Un risultato che colloca Lugo pienamente al livello di club schermistici con un ben maggior numero di iscritti e basati in città di dimensioni molto più grandi.

Domenica è stata invece la volta della prova under 20, tenutasi sempre nell'impianto bolognese del Cus. Anche in questa categoria non sono mancate le soddisfazioni per la scherma lughese, con Guido Bosi che, grazie a un buon piazzamento nella classifica finale (11°), conquista la qualificazione alla fase nazionale di categoria, anch'essa in programma il mese prossimo. Sono inoltre da menzionare gli altri atleti che hanno rappresentato Lugo in questa due giorni di competizioni (Elia Ercolani, Alessandro Fabbi, Riccardo Zanoni, Luca Rotondi) e i tecnici presenti sul luogo di gara (il maestro Guido Marzari e l'istruttore Matteo Tellarini).