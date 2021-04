Scherma, tre podi per le atlete cervesi alle gare di qualificazione regionale

Insieme all'oro di Beatrice Fava e ai due bronzi di Valeria Malavolti e Giada Russo, anche otto "pass" per i Campionati nazionali

Si sono svolte il 10 e 11 aprile,presso la palestra Record del Cus Bologna, le gare di qualificazione Regionale dell’Emilia Romagna, valevoli per la partecipazione ai rispettivi Campionati Italiani Cadette e Giovani di spada femminile. Durante la prima giornata alla prova di qualificazione Regionale Cadette, strappano il pass per i Campionati Nazionali quattro atlete dello Scherma Cervia: oltre a Giulia Amici, già qualificata in precedenza e appartenente alla lista degli atleti d’Interesse Nazionale, la giornata di gara è andata molto bene con il bronzo di Valeria Malavolti, il sesto posto Martina Ascenzi, poi settima Rachele Baruzzi, nona Giada Russo e sedicesima Greta Carrozza.

Nella seconda giornata si è svolta la qualifica Regionale della categoria Giovani di spada femminile e per Scherma Cervia sono state tre le atlete a qualificarsi con ottime prestazioni: Beatrice Fava conquista l’oro, Giada Russo il bronzo, si segnala anche l’undicesimo posto di Rachele Baruzzi, il sedicesimo di Valeria Malavolti e a seguire Giulia Amici, Martina Ascenzi e Greta Carrozza. Nelle due giornate di gara quindi un totale di ben 8 qualifiche, compresa quella conquistata precedentemente da Giulia Amici, oltre ai tre podi conquistati.