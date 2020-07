Si chiude la prima edizione di Basket Ravenna Coaching Staff

Si è concluso mercoledì il progetto Basket Ravenna Coaching Staff, corso di avvicinamento alla pallacanestro giovanile per aspiranti allenatori organizzato dalla società giallorossa. Il progetto, curato dal senior coach Bruno Boero, ha visto alternarsi gli interventi dei rappresentanti dello staff dirigenziale e tecnico dell’OraSì, dal GM Julio Trovato, al nuovo responsabile del settore giovanile Federico Vecchi, da coach Massimo Cancellieri ai suoi assistenti Massimo Bulleri e Francesco Taccetti, dalla responsabile Minibasket Michela Franchetti allo stesso Boero: sette lezioni tecnico/pratiche in cui i relatori hanno raccontato e condiviso le varie sfaccettature e specificità del ruolo dell’allenatore, partendo dal proprio campo di esperienza. Sono stati oltre 30 gli appassionati, tra giovani atleti e loro famigliari, ad aver aderito all’iniziativa, partecipando con interesse agli incontri che si sono tenuti alla palestra "Morigia" nel rispetto delle norme anti-Covid.

"Quando abbiamo pensato a questo progetto visto il blocco dei corsi della Federazione abbiamo ricevuto da subito molte richieste di partecipazione, confermate da una buona presenza durante i corsi - commenta il GM del Basket Ravenna, Julio Trovato - Questo testimonia come l'interesse per la pallacanestro sia vivo in città e ci auguriamo che il movimento giovanile possa crescere ancora. La nostra intenzione non era e non è quella di sostituirci alla Fip, che svolge in modo professionale il compito di formare gli aspiranti tecnici. Abbiamo invece pensato di dare un piccolo contributo di appoggio ma soprattutto di offrire un percorso associativo e ricco di entusiasmo. Ringrazio Bruno Boero che ha coordinato tutto il nostro staff e tutti i relatori, che hanno accolto con piacere l'idea di raccontare una parte della loro esperienza. Ripartiamo da qui, nella speranza di ritrovarsi con rinnovato entusiasmo in palestra e al palazzetto per vivere insieme la nuova stagione sportiva".