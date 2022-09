Sittingvolley, un'estate di trionfi per la Pianoterra che ora pensa alla nuova stagione

Sono trascorsi poco più di 3 mesi da quando, sulla carica motivazionale dell’Inno di Mameli passato in apertura della rassegna nazionale (8 regioni presenti con 12 formazioni, per un totale di 140 atleti) e sotto il caldo torrido di Collecchio (Parma), il 5 giugno gli atleti della PianoterRA – il Sittingvolley di Ravenna – dopo quattro partite ed altrettanti tie-breaks conquistavano la prima edizione del Campionato Italiano Promozionale di Sittingvolley misto-open (uomini, donne, disabili e normodotati) portando a casa l’ambito trofeo.

Un risultato importante non solo per chiudere in bellezza la stagione indoor, peraltro impegnativa e ricca di emozioni e successi, ma anche per inaugurare al meglio l’attesa stagione estiva in cui spostarsi “sul sabbione” per giocare a Beach Sittingvolley. Ed è proprio sulla sabbia che i ravennati si confermano istrioni di sport e inclusione.

A fine luglio a Budrio (BO) il team ravennate ha organizzato il primo torneo di Beach Sittingvolley giallo open “piano-la-terra scotta”, in cui gli atleti disabili e non, hanno partecipato individualmente cambiando squadra ad ogni partita ed in cui la PianoterRA ha piazzato al primo, terzo e quinto posto rispettivamente gli atleti Matteo Arcozzi, Federico Blanc e Lamberto Balella.

Ma è ancora nel misto che i ravennati si distinguono: il 2, 3 e 4 settembre hanno conquistato il primo posto al 1° Torneo Europeo di Beach Sittingvolley “In Romagna si vince o si mangia”, organizzato dalle Associazioni A.NI.MA e Locos per Lo Sport. Nella località balneare di Casalborsetti, presso lo stabilimento Coja Beach, hanno gareggiato 7 squadre miste, formate da 4 atleti ciascuna (almeno un disabile e una donna sempre in campo), provenienti da Spagna, Francia, San Marino, Modena, Imola e Ravenna.

La squadra ravennate ha vinto tutti gli incontri disputati, comprese semifinali e finali, perdendo un solo set contro la compagine spagnola nella fase a gironi. Mentre Blanc e Dalpane erano impegnati con la Nazionale di Sittingvolley nella Silver Nations League in Turchia (quinto posto ottenuto grazie ad una storica prima vittoria contro la squadra olandese) i compagni di squadra ravennati non hanno deluso le aspettative e si sono imposti in finale contro la tenace rappresentativa francese del Sarrebourg.