Un'altra sconfitta esterna del Ravenna. Insorgono i Leoni di Romagna

Continua il mal di trasferta del Ravenna che incassa il ko contro il Sudtirol. Una sconfitta che arriva dopo la dura presa di posizione dei Leoni di Romagna che ha puntato il dito contro "la non presenza di una società seria, rispettosa e soprattutto umile": "In mesi di promesse disattese e umiliazioni sul campo questa società è riuscita nell’intento unico di unire tutta la tifoseria contro di sè, da chi ha sempre macinato chilometri e frequenta la Curva Mero, a chi siede in tribuna e da sempre è tifoso del Ravenna. Un primato invidiabile, l’unico centrato".

La partita

E' il Ravenna, schierato con un 3-5-2 da mister Colucci, a fare la partita nei primi minuti, facendosi minaccioso dalle parte di Poluzzi con Mokulu, ma a sorpresa al 15' a sbloccarla sono i padroni di casa con Malomo, tenuto in gioco da una deviazione di Caidi su conclusione di Voltan. I giallorossi si riportano subito davanti, ma al 23' con Sereni sciupano una ghiotta chance per il pareggio, che spara contro Poluzzi. Sette giri di lancette più tardi romagnoli ancora pericolosi, ma non controlli, con Mokulu che non controlla da buona posizione un cross di Perri. Al 35' gli ospiti trovano anche il pareggio, ma Fiorani era in fuorigioco. L'impegno dei giallorossi viene ripagato al 45', con un calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Vinetot ed insaccato da Mokulu.

Inizio di secondo tempo senza particolari emozioni. E' il Sudtirol a dare una scossa all'incontro riportandosi avanti al quindicesimo con un gran gol di Beccaro. Il Ravenna si rende pericoloso al 27' con un sinistro Sereni respinto da Poluzzi. La risposta del Sudtirol è nei piedi di Fabbri con un gran destro fuori misura. Nel finale non succede nulla di importante. E' ancora buio in casa Ravenna.