Superbike a Barcellona, la gomma anteriore tradisce Caricasulo

Federico Caricasulo archivia Gara 1 del Gp di Barcellona al 15esimo posto. “Finora non è stato un weekend facile, sia per via della mia scivolata che ha complicato le nostre FP1, sia per l’arrivo della pioggia fino alle FP3 - afferma il ravennate -. Siamo entrati in pista con una moto completamente nuova per la Superpole, e siamo comunque riusciti a rimanere entro un secondo di distacco dal poleman, quindi non malissimo. Poi, in gara, fino al decimo giro mi sentivo molto competitivo, ero nel gruppetto dove poi ha finito Garrett, ma poi ho avuto un problema alla gomma davanti che è andata completamente k.o., e sono crollato fino alla 15esima posizione. Domenica proveremo un’altra gomma, e speriamo che funzioni".

