Superbike, Barcellona avara di soddisfazioni per Federico Caricasulo

Catalogna amara per Federico Caricasulo. Il ravennate del team Yamaha Grt ha sofferto particolarmente sulla pista spagnola, soprattutto a causa dell’usura eccessiva della gomma anteriore, concludendo il weekend con un 12esimo posto in Gara 2, rimontando dal fondo della griglia dopo una penalità rimediata per un incidente in Superpole Race. "È stato un weekend molto difficile perché abbiamo sempre trovato condizioni diverse, e non abbiamo mai trovato un setup che preservasse le gomme - spiega -. Non siamo mai riusciti a lavorare per migliorare la nostra performance, dal momento che ci siamo dovuti concentrare sulla risoluzione dei nostri problemi di consumo degli pneumatici. Purtroppo, neanche in Gara 2 siamo riusciti a salvare la gomma, e in più abbiamo anche perso un po’ di prestazione. Sicuramente partire dall’ultima casella non ci ha neanche aiutati. Proveremo a migliorarci a Magny-Cours".

