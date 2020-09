Superbike, Caricasulo nono. Un lungo condanna Melandri in 12esima posizione

Altra top ten per Federico Caricasulo in quel di Aragon. Il portacolori della Yamaha del team Grt ha chiuso al nono posto Gara 2 del Pirelli Teruel Round. Dodicesimo Marco Melandri dopo il 17esimo nella Superpole Race. Finalmente più a suo agio sulla Ducati Panigale V4 R, ha cominciato subito la rimonta: cinque sorpassi nei primi cinque giri lo hanno portato in undicesima posizione, poi con un passo costante in 51 e mezzo il 33 è andato a prendere e ha sorpassato Gerloff (Yamaha). All'ultimo giro, in lotta per l'ottava posizione in un gruppo che comprendeva anche Baz, Laverty e Caricasulo, il ravennate è finito lungo in staccata ed stato sopravanzato da tre piloti tagliando il traguardo in dodicesima piazza.



"In gara 2 siamo riusciti a sistemare un po' la situazione, ma continuo ad avere i problemi in inserimento di curva - dice Melandri -. Non riuscivo neanche a sfruttare il motore in rettilineo perchè facevo fatica anche in uscita dalla curva 15, e poi soffro in tutte le frenate: all'ultimo giro ho cercato di giocarmi l'ottavo posto, ma in staccata sono arrivato lungo e ho perso tre posizioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.