Superbike, Gara 1 Aragon. Doppietta Ducati, Caricasulo nella top ten. Indietro Melandri

Una doppietta da far girare la testa. Ci sono due rosse davanti a tutti nella Gara 1 del round di Aragon di Superbike. Scott Redding sale sul gradino più alto del podio e si riprende la leadership del campionato su Jonathan Rea (Kawasaki), che si è dovuto accontentare della terza posizione alle spalle dell'altra rossa di Chaz Davies. Dopo le difficoltà manifestate nel weekend, il britannico ha ingaggiato un duello col nord-irlandese, per poi cominciare a martellare una serie di giri che hanno piegato le velleità del campione in carica. Rea ha commesso una serie di errori che hanno permesso a Davies di prendersi il secondo posto.

Spendido quarto posto per il santarcangiolese Michael Rinaldi, in sella alla Ducati del team Go Eleven, precedendo le Yamaha di Michael Van Der Mark e Toprak Razgatlioglu è risalito al sesto posto. Bene anche il rookie ravennate Federico Caricasulo, nono con la Yamaha del team Grt. Solo 14esimo Marco Melandri, con la Ducati del team Barni. "Soprattutto nella prima parte di gara non sono riuscito a guidare come avrei voluto, sono andato lungo in un paio di occasioni perchè ho problemi nella fase di frenata e nella percorrenza di curva. Per domani cambiamo completamente direzione e cerchiamo di capire quale può essere una strada buona per migliorare»", spiega Melandri.