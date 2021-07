Supersport ad Assen, Odendaal splendido secondo in Gara 1 ad Assen

Domenica sarà nuovamente tempo di gare con Gara 2 prevista per le ore 12.30, e preceduta alle ore 09.25 dal warm up. La seconda ed ultima corsa del fine settimana sarà visibile live su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky

Sabato da protagonista per l’Evan Bros Supersport Yamaha Team, che tra le tortuose curve di Assen può festeggiare sia la splendida seconda posizione di Steven Odendaal, al quinto podio su sette gare disputate, che la positiva prova di Peter Sebestyen, già ad un passo dalla top ten nella sua gara di esordio in stagione.

Il sabato (completamente asciutto) di Assen si è aperto con la Superpole. Odendaal ha confermato il suo grande potenziale, lottando sin da subito per la pole position e conquistando un’ottima seconda casella grazie al tempo di 1’37”527. Sessione più complessa per Sebestyen, che dopo aver ottenuto un buon crono nel primo giro disponibile è incappato in una scivolata senza conseguenze alla curva 10, che lo ha costretto ad accontentarsi della 14° piazza.

Alle 15.15 si sono spenti i semafori di Gara 1, con Odendaal capace di conquistare già dalla prima curva la prima posizione grazie ad un ottima partenza. Nel corso della gara il pilota sudafricano è riuscito a fare la differenza sul resto del gruppo, insieme ad Aegerter e Oettl, restando in lotta per il successo sino alle ultime tornate. Sul finale Steven ha saggiamente conservato la seconda posizione, conquistando un altro importante podio: con il risultato odierno Odendaal resta secondo in classifica generale, a 22 punti dalla vetta. Scattato dalla 13° posizione in virtù dell’assenza di Soomer, Sebestyen si è dimostrato lucido e veloce. Il pilota ungherese ha gravitato intorno alla sua posizione di partenza nel corso della prima metà di gara, salvo poi risalire leggermente la classifica, sino a transitare sotto la bandiera a scacchi in 11° posizione.

Domenica sarà nuovamente tempo di gare con Gara 2 prevista per le ore 12.30, e preceduta alle ore 09.25 dal warm up. La seconda ed ultima corsa del fine settimana sarà visibile live su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. "E’ stata una gara positiva, anche se non sono riuscito a recuperare punti su Aegerter - afferma Odendaal -. Abbiamo optato per una mescola di gomma posteriore che non ci ha esattamente dato i risultati sperati, ma sono contento per l’ottimo risultato ottenuto e per il grande lavoro del team. Domenica probabilmente dovremo fare i conti con il maltempo, quindi ci aspetta una gara che potrebbe incidere particolarmente sulle sorti del campionato, ma siamo pronti per affrontarla nel migliore dei modi”.

"La giornata non è iniziata nel migliore dei modi, dato che in Superpole una caduta mi ha impedito di esprimermi al meglio, ma in gara le cose sono migliorate - dice Peter Sebestyen -. Ovviamente il risultato non mi soddisfa pienamente, dato che sono consapevole sia del mio valore che di quello del team, ma giorno dopo giorno stiamo migliorando ed acquisendo dati molto utili. Sto cercando il perfetto assetto per il mio stile di guida, e sono sicuro che presto lo troveremo. Domani darò ancora una volta il massimo, per ottenere un buon risultato”.