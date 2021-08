Supersport, altro podio per l'Evan Bros. Quarto posto per Caricasulo

Brilla ancora la stella dell’Evan Bros in quel di Navarra, dove si è disputata domenica Gara 2 del sesto appuntamento stagionale del campionato mondiale Supersport. In una corsa terminata anzitempo a causa dell’esposizione della bandiera rossa Steven Odendaal ha centrato uno splendido secondo posto, bissando il risultato di sabato, mentre la rimonta di Peter Sebestyen si è interrotta ai piedi della zona punti. Un risultato di grande rilievo, con il quale Steven può festeggiare la nascita del suo primogenito Alexander, venuto al mondo nella notte. Quarto posto per Federico Caricasulo.



"E’ stata una buona gara, sono contento. Ho preso subito la testa della corsa, per poi cercare di imporre il mio ritmo, ma Aegerter è riuscito a raggiungermi - afferma Odendaal -. Non so se oggi avrei potuto vincere, certamente il finale sarebbe stato interessante. Ad ogni modo sono soddisfatto sia della gara odierna che nel weekend in complessivo, in più oggi ho un motivo in più per essere felice, dato che la mia splendida moglie Denisa ha messo al mondo il nostro primo figlio. Sono al settimo cielo, non ho vinto la corsa ma ho vinto qualcosa di molto più importante”.



Conclude Fabio Evangelista (Team Principal): “ Steven ha disputato una gara notevole, mostrando ulteriori miglioramenti rispetto a ieri e non sbagliando nulla: si è comportato da vero professionista, dato che non è facile restare concentrati dopo aver ricevuto una notizia splendida come quella della nascita di un figlio. E’ un peccato non aver visto il duello finale tra lui ed Aegerter, ma possiamo comunque sorridere per tante ragioni. Peter in Gara 2 ha trovato un assetto che sembra potersi adattare molto di più alla sua guida, il che ci fa ben sperare per il futuro. Purtroppo la gara non è andata come sperato, anche a causa della posizione di partenza, ma sono sicuro che presto raccoglierà ciò che merita”.