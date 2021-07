Supersport, il team Evan Bros in pista ad Assen con Odendaal e Sebestyen

Si torna a fare sul serio. A più di un mese dall’ultimo round stagionale disputato, il team ravennate Evan Bros è pronto a scendere in pista per il quarto appuntamento del campionato mondiale Supersport 2021, in programma nel fine settimana sullo storico e affascinante tracciato di Assen. Il team Campione del Mondo in carica giunge in Olanda dopo aver positivamente concluso due giornate di test a Most, ed è pronto a schierare per la prima volta la sua line-up allargata, con Peter Sebestyen al fianco di Steven Odendaal.

Odendaal si presenta forte di un inizio di stagione strabiliante, con tre successi ottenuti nelle prime tre gare della stagione, e con l’obiettivo di attaccare la vetta della classifica generale, distante solamente 17 lunghezze. Il pilota sudafricano ha sfruttato le settimane di pausa per allenarsi, ma soprattutto per curare la spalla destra, sempre più vicina alla migliore condizione dopo la lussazione subita nei test pre campionato.

Per Sebestyen invece il round olandese rappresenterà il debutto ufficiale come portacolori dell’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team, con il quale disputerà tutti i restanti appuntamenti della stagione 2021. Peter sfrutterà dunque ogni sessione per familiarizzare con il team e la sua Yamaha YZF-R6, nel tentativo di essere sin da subito nel novero dei piloti più rapidi della categoria.

I due portacolori dell’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team inaugureranno il weekend con la FP1, prevista nella mattinata di venerdì, mentre sabato sarà il momento di Superpole e Gara 1, con Gara 2 prevista per domenica. Sia la Superpole che le due gare saranno visibili su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky.