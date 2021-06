Supersport, l'Evan Bros sbarca a Misano: "Gara di casa, motivati a dare il massimo"

Dopo aver iniziato ottimamente la propria annata 2021, con tre vittorie nelle prime quattro manches disputate del campionato mondiale di Supersport, l’Evan Bros è pronto per il suo round di casa. Questo fine settimana infatti il circus delle derivate di serie sbarca al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, per il terzo round della stagione. Il portacolori del team ravennate Steven Odendaal arriva all’appuntamento italiano forte delle eccellenti prestazioni sfoderate sia ad Aragon che ad Estoril, che gli permettono di guidare la classifica generale con 75 punti. Il pilota sudafricano potrà inoltre contare sul lavoro compiuto insieme al team nei test svolti proprio a Misano a metà marzo, che hanno tra l’altro rappresentato il primo incontro tra Odendaal ed il team Campione del Mondo in carica.

L’Evan Bros occupa attualmente la seconda posizione nella classifica riservata ai team, ed è pronto a mettersi al lavoro per tentare di replicare i risultati ottenuti a Misano nel 2019, ossia l’ultima volta in cui la Supersport è sbarcata in Romagna, quando il team ravennate riuscì a centrare una storica quanto splendida doppietta. Il round alle porte dovrà sottostare alle vigenti normative anti Covid che, in linea con lo “Scenario 1” imposto da Dorna, vedrà presente nel paddock solo il personale strettamente necessario, mentre per la prima volta in stagione gli spalti potranno essere occupati da 5007 spettatori al giorno. Come di consueto il programma del weekend inizierà venerdì con le prime prove libere, mentre sabato sarà il momento di Superpole e Gara 1, con Gara 2 a chiudere il programma nella giornata di domenica. Sia la Superpole che le due gare saranno visibili su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky.

"Misano è la gara di casa del team, quindi sono più motivato che mai a dare il massimo - afferma Odendaal -. Su questa pista ho inoltre svolto il primo test con l’Evan Bros, trovandomi subito a mio agio, quindi sono convinto che anche questo fine settimana potremo fare un ottimo lavoro. Il primo obiettivo è quello di iniziare a lavorare al meglio già dal venerdì, cercando tra l’altro di conoscere il più rapidamente possibile il comportamento della nuova gomma morbida che avremo a disposizione, per poi puntare al podio o alla vittoria. Purtroppo non potremo avere con noi in pista tutti i partner e gli amici del team, ma cercheremo comunque di festeggiare con un il Prosecco anche per loro”.

"Siamo molto felici di disputare la nostra gara di casa, per la quale non possiamo che essere ottimisti - afferma il team principal Fabio Evangelista -. Il test svolto a Misano con Steven è stato positivo, ma non abbiamo dubbi sul fatto che sarà un weekend impegnativo: vi saranno tanti piloti veloci, sia italiani che non, ma sono altrettanto sicuro che Steven sarà tra i protagonisti. Attualmente è circa al 70% della forma, ma darà il 110% per farci divertire a due passi da casa".

Gli orari del weekend

Venerdì

11.25 – 12.10 FP1

16.00 – 16.45 FP2

Sabato

10.25 - 10.45 Superpole

15.15 - Gara 1 (18 giri)

Domenica

09.25 - 09.40 Warm up

12.30 - Gara 2 (18 giri)