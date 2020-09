Supersport, Loka e il team Evan Bros suonano l'ottava sinfonia

Il tracciato di Aragon continua a regalare grandi soddisfazioni al team ravennate Bardhal Evan Bros ed Andrea Locatelli, che anche nel sabato del Teruel Round non hanno lasciato nulla agli avversari, conquistando prima la pole position e poi la vittoria di Gara 1. Il sabato magico del binomio che sta dominando il WorldSSP 2020 è iniziato con le FP3 della mattinata, che Locatelli ha chiuso in prima posizione grazie al crono di 1’53”030, firmando così anche il nuovo giro record del Motorland. Il primato però è durato solo per poche ore, dato che in Superpole il pilota di Bergamo è riuscito addirittura a migliorare il proprio record, conquistando una sensazionale pole position con il tempo di 1’53”003. Per Locatelli si tratta della quinta pole position consecutiva, che gli permette di eguagliare il record di Sam Lowes, il quale nel 2013 aveva conquistato lo stesso numero di pole consecutive.



Nel caldo primo pomeriggio di Aragon è arrivato poi il momento di Gara 1, che Locatelli ha magistralmente condotto. Scattato dalla prima casella, Andrea ha preso la testa della corsa sin dalle prime curve del primo giro, per poi ancora una volta far valere il proprio rapido passo gara, riuscendo a staccare tutti i suoi rivali ed a vincere con distacco l’ottava gara su otto disputate. Grazie al trionfo conquistato Locatelli rafforza la sua leadership nella classifica di campionato, con 54 punti di vantaggio su Cluzel. Il successo inoltre permette al numero 55 di agganciare un altro record: da oggi infatti Loka è, insieme a Kenan Sofuoglu, il pilota con il maggior numero di successi nella storia della categoria.



“E’ sempre bellissimo vivere giornate fantastiche come questa - afferma Loka -. Al mattino le cose sono andate nel migliore dei modi, dato che sono riuscito a fare il record della pista in FP3 ed a migliorarlo in Superpole, quindi sapevo di essere pronto per la gara. Il lavoro fatto in ottica gara ha pagato: sono riuscito sin dall’inizio a gestire la situazione, riuscendo ad andare in fuga nonostante l’aumento della temperatura. Dobbiamo lavorare in vista di domani ma non posso che essere felice, stiamo dominando e limitando al minimo gli errori".



Domenica ndrà in scena la seconda ed ultima giornata di gare. Il programma si aprirà alle 09.25 con il warm up, mentre alle 12.30 la Supersport sarà in pista per Gara 2. Questa sarà visibile live sul canale 208 della piattaforma Sky.

