Supersport, magistrale Locatelli: il team Evan Bros vola a Jerez

Prosegue a gonfie vele il weekend di Jerez de la Frontera per il Bardahl Evan Bros WorldSSP Team, che dopo aver completato il proprio programma per la giornata di savato può già vantare un trofeo della vittoria in bacheca. Il format 2020 del mondiale Supersport infatti prevede una Gara 1 al sabato ed una Gara 2 la domenica, ed Andrea Locatelli non si è lasciato sfuggire l’occasione per conquistare la sua seconda vittoria in due gare disputate. Locatelli ha magistralmente gestito Gara 1. Dopo aver sfruttato la partenza dalla pole per mettersi sin da subito in prima piazza, Andrea ha subito l’attacco di Jules Cluzel passando in seconda posizione, per poi riconquistare la leadership con un preciso sorpasso alla curva sei durante il quinto giro di gara. Una volta tornato in testa Locatelli ha sfoderato il suo rapido passo gara, che gli ha permesso di guadagnare sugli inseguitori e di tagliare il traguardo in solitaria. Una vittoria che fa il paio con quella ottenuta a Phillip Island, e rafforza la sua prima posizione in campionato a punteggio pieno.



"E’ stato impegnativo svolgere nello stesso giorno la Superpole ed una gara, dato che era la prima volta per noi, ma abbiamo lavorato davvero bene ed abbiamo ottenuto il risultato che volevamo - spiega Locatelli -. Le condizioni erano estreme, e questo rende la vittoria ancora più dolce. Ora vogliamo studiare nel modo migliore i dati emersi da questa gara, per cercare di replicare l’ottima prestazione di sabato. Voglio davvero ringraziare il team per il grande lavoro svolto anche in questa occasione".



Un successo che ha giustamente accesso l’entusiasmo all’interno del team ravennate, sempre protagonista di un efficace lavoro sulla YZF-R6 di Locatelli, ma che non conclude il weekend. Domenica infatti sarà la volta di Gara 2, prevista per le ore 12.30 e live su Skysport MotoGP, che verrà anticipata dalla classica sessione di warm up del mattino (09.25).

