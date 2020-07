Tennis, 50 giocatori si sfidano nella seconda edizione di Billiedon

È in pieno svolgimento la seconda edizione di Billiedon, il torneo amatoriale di tennis maschile a squadre organizzato da Chiribilli Mise en Place Bistrò in collaborazione con il Circolo Tennis Bagnacavallo. Sono circa cinquanta i giocatori non professionisti che, tra incontri di singolo e doppio, partecipano all’evento. Una volta conclusa la fase a gironi sarà organizzata la cena di metà torneo presso il circolo, mentre la conclusione del torneo è prevista per il 6 agosto e le premiazioni si terranno nei giorni successivi. I premi, offerti dagli sponsor dell’evento, consisteranno in trofei, buoni, prodotti e servizi. Le partite si svolgono presso il Circolo Tennis Bagnacavallo con ingresso libero. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.

