Tennis, a Cervia si giocano il torneo nazionale Open e il memorial “Mario Cortesi”

Tra gli atleti "di casa" si mettono in evidenza i giovani Paolo Mazzavillani ed Enea Castelvetro

Si giocano i match del tabellone finale nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia con un montepremi di 1.000 euro . Nel contempo è partito il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, il memorial “Mario Cortesi”. In grande evidenza sui campi di casa i giovani Paolo Mazzavillani ed Enea Castelvetro, autori entrambi di un bel “positivo”, a segno anche Alessandro Vico, Claudio Celaj e Leone Spadoni, allievi della Ravenna Tennis Academy sui campi del Ct Zavaglia, ed ancora Leonardo Fabbri (Tc Faenza), Riccardo Ercolani (Tennis Villa Carpena), Alessandro Galassi (Ct Cesena) e Nicola Ravaioli (Forum Forlì).

Torneo Open, 1° turno tabellone finale: Alessandro Vico (3.2)-Ivan Tagliavini (2.7) 0-6, 6-2, 7-6, Leonardo Fabbri (2.8)-Davide Magnani (3.3) 6-0, 7-6, Mattia Moscarelli (2.7)-Giovanni Farolfi (2.7) 3-6, 6-1, 6-2, Leone Spadoni (3.2)-Davide Venzi (2.8) 6-2, 7-5, Leonardo Iemmi (2.7)-Enrico Costanzi (2.7) 7-5, 6-1, Enea Castelvetro (3.1)-Simone Piraccini (2.8) 6-4, 6-1, Riccardo Ercolani (2.8)-Gianmarco Lasagni (3.1) 6-3, 6-2, Paolo Mazzavillani (3.1)-Raymi Paci (2.8) 6-4, 6-0, Alessandro Galassi (2.8)-Matteo Mucciarella (3.2) 5-7, 6-4, 6-4, Nicola Ravaioli (2.8)-Jari Castellucci (3.1) 6-1, 6-0, Claudio Celaj (2.8)-Jack Langley Chapman (3.1) 6-3, 6-4.

Intanto sui campi del Ct Cervia è in pieno svolgimento un altro torneo nazionale, il memorial “Mario Cortesi” dotato di 500 euro di montepremi. Nel maschile gli iscritti sono 100 in cima al seeding i 3.1 Stefano Torrisi, Francesco Bellarmino, Sevan Bottari, i giocatori di casa Paolo Mazzavillani ed Enea Castelvetro, a seguire i 3.2 Gian Matteo Zanzi, Domenico Litido e Luca Grandi. Nel femminile (23 al via) le big sono le 3.1 Sonia Pianzi, Chiara Giorgetti ed Evelyn Amati, a seguire le 3.3 Beatrice Proli, Valentina Benini e Lucrezia Vagnini.

Maschile, 1° turno: Mattia Nanni (Nc)-Luca Baldi Pardi (Nc) 6-3, 6-4, Alessandro Bocchini (Nc)-Andrea Vincenzi (Nc) 6-2, 6-1, Cristian Pagani (Nc)-Alessandro Venturini (Nc) 6-1, 6-1, Filippo Masetti (4.6)-Gianluca Nassetti (Nc) 6-1, 2-6, 10-8, Massimo Petrucci (Nc)-Thomas Guerra (Nc) 2-6, 7-5, 10-5. Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttore di gara Andrea Mazzavillani.