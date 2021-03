Tennis, al trofeo “Fiordiprimi” trionfa la ravennate Sofia Cilibic

Ben 95 giovani racchette si sono date appuntamento sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda per il trofeo “Fiordiprimi”, torneo nazionale Under 14 con formula Rodeo finalizzato alla qualificazione ai campionati italiani di categoria, andato in scena da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Dopo tre intense giornate di gara hanno centrato il successo Alessandro Fiocchi (Circolo Tennis Bologna) e Sofia Cilibic (Ct Zavaglia Ravenna).

Nel torneo maschile (al via ben 70 ragazzi) Alessandro Fiocchi (classifica 3.4), accreditato della quarta testa di serie, si è imposto in semifinale per 4-1 0-4 7-3 sul ravennate Niccolò Satta (3.3, Ct Zavaglia), primo favorito del seeding, e in finale ha superato per 4-2 5-3 Aleksandar Stokic (3.3, At Villafranca Verona), seconda testa di serie, che in semifinale aveva avuto via libera per il ritiro dopo un game del sammarinese Mattia Muraccini (3.4, Tc Valmarecchia), numero 6 del tabellone.

Nel femminile dominio delle allieve della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia. Ha rispettato il ruolo di principale favorita Sofia Cilibic (3.3), che in semifinale ha sconfitto per 4-0 4-2 Costanza Cortesi (3.5, Tennis Club Parma) e nel match clou ha fatto suo con lo stesso punteggio il “derby” con la compagna di squadra Sara Aber (3.4), seconda testa di serie, approdata alla finale piegando in rimonta, per 2-4 4-0 7-2, Demi Reggianini (3.4, Sporting Club Sassuolo), numero 3 del seeding.

“Ancora una volta l’alto numero di adesioni ha dimostrato come in un periodo tanto delicato queste manifestazioni, nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid previsti dalla federazione, facciano bene ai ragazzi – commenta Fulvio Campomori, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – che desiderano ardentemente tornare ad una vita normale, anche se solo per una giornata o poche ore. Il torneo si è svolto a porte chiuse e un plauso va ai genitori, che hanno compreso il senso di tale regola e accettato senza problemi di non entrare nei campi. Il prossimo week-end replichiamo con categoria under 12, avendo diviso le due competizioni per riuscire a gestirle, salvo che non intervenga un’ordinanza di chiusura del sindaco di Massa Lombarda. Ci tengo anche ad evidenziare i brillanti risultati conseguiti dalle nostre giovani portacolori nel torneo di Macroarea Junior Next Gen disputato in contemporanea al Tennis Club Villa Carpena, prima tappa del circuito nazionale osservato dalla Federazione: Maria Vittoria Ranieri è giunta sino alla finale tra le under 12, dove Sofia Cadar si è piazzata in semifinale, ulteriore conferma delle attenzioni che come circolo rivolgiamo al settore giovanile”.