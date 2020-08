Tennis, al trofeo Oremplast esordio vincente per Davide Errani

Sta tenendo banco da oltre una settimana e ora entra nella sua fase più calda il 17esimo Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi incrementato quest’anno a 3000 euro nonostante i mesi di forzata interruzione dell’attività causa Covid. Dopo una settimana dedicata alle sezioni di 4ª categoria (tra gli otto promossi anche i tre “padroni di casa” Alberto Vassura, Francesco Zaccherini e Paolo Barzanti) e poi di 3ª categoria (in campo i locali Nicola Gualanduzzi, Filippo Ravaglia, Francesco Fabbri, Giacomo Caroli e Luca Degiovanni), hanno preso il via lunedì le sfide del tabellone finale (iscritti ben 53 giocatori di seconda categoria su un totale di 144 partecipanti). Da segnalare l’esordio positivo per Davide Errani (3.1, tesserato per l’Easy Tennis), fratello maggiore di Sara, che proprio su questi campi ha mosso i primi passi con la racchetta in mano.

In attesa dell’ingresso in scena dei big (iscritti tre 2.1 e sette 2.2), gli occhi degli appassionati sono puntati ora sui giocatori del club organizzatore in gara: Ronnj Capra (2.5), maestro che segue l’agonistica proprio nel circolo della Bassa Romagna, e gli under 16 Marco Cinotti (2.5) e Jacopo Bilardo (2.6), poi sarà la volta di Alessio De Bernardis, reduce dal challenger di Todi dove si è ben comportato in doppio al fianco del compagno di colori Francesco Forti, e di Lorenzo Rottoli, 18 anni (2.3). Due dei protagonisti della salvezza in serie A1 conquistata dalla squadra del CT Massa Lombarda proveranno a ritagliarsi un ruolo importante in una competizione ancora una volta di notevole spessore tecnico, confermando di essere uno degli appuntamenti clou del circuito nazionale.

In cima al seeding figurano infatti i nomi di Alessandro Bega (Sporting Club Selva Alta Vigevano), numero 353 del ranking mondiale, dell’argentino Hernan Casanova (Ata Battisti Trento), numero 362 Atp, e del 19enne Matteo Arnaldi (TC Genova 1893), che frequentano di solito il tour professionistico internazionale, così come lo sloveno Tomas Lipovsek Puchel (2.2, Play Pisana Roma), numero 648 Atp, a cui il giudice arbitro Roberto Montesi ha assegnato la quarta testa di serie. Non nascondono le loro ambizioni comunque Lorenzo Bocchi (Ct Albinea), numero 746 del ranking mondiale, un altro 2001 emergente come il perugino Francesco Passaro, i romani Federico Campana (Ct Eur) e Marco Mosciatti (Forum Sports Center), Federico Maccari (Tc Piazzano) e Luca Pancaldi (CT Bologna), vincitore tre anni fa di questo torneo. Stesso discorso vale per i 2.3 Federico Bertuccioli (pesarese allievo della Galimberti Tennis Academy) e Michele Vianello, 19enne ravennate tesserato per lo Sporting Club Sassuolo chiamato a difendere il successo del 2019. Ma anche altri romagnoli, come i 2.4 Lorenzo Brunetti (Angiulli Bari, finalista dodici mesi fa), l’under 18 riccionese Marcello Serafini (tesserato per il Tc Sinalunga), i due giovani del Tennis Club Faenza, Filippo Di Perna e Noah Perfetti, o il 2.5 imolese Enrico Baldisserri (Ct Bologna), sono pronti a indossare i panni dei guastafeste in un torneo che può essere davvero trampolino di lancio per qualche ragazzo emergente.

Risultati primo turno tabellone finale

Alessandro Bagnara (2.8)-Claudio Celaj (3.1) 6-2 6-2, Nicholas Scala (2.7)-Tommaso Zucchini (3.1) 5-7 6-4 6-3, Filippo Caporali (3.1)-Andrea Vai (2.8) 7-6 (6) 7-5, Lorenzo Angelini (3.1)-Jacopo Menegazzo (2.8) 6-1 6-2, Christian Capacci (2.8)-Simone Piraccini (3.1) 2-6 6-2 6-4, Edoardo Lanza Cariccio (2.8)-Lorenzo Pareschi (3.2) 6-2 6-0, Alessandro Stradi (2.7)-Gian Matteo Zanzi (3.2) 6-0 6-3, Davide Venzi (2.7)-Michele Astolfi (3.1) 7-6 (3) 6-2, Gianmaria Migliardi (2.8)-Fabio Mulatti (3.1) 6-2 6-3, Matteo Bezzi (2.7)-Alessandro Gavelli (3.1) 6-1 6-4, Cristian Mandrioli (2.7)-Carlo Alberto Caniato (2.7) 6-2 4-6 6-1, Alex Gencarelli (3.2)-Riccardo Venturini (2.8) 6-4 6-0, Davide Errani (3.1)-Pierre Rael Mayele (2.8) 6-3 6-4.