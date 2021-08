Tennis, al via il 18esimo Trofeo Oremplast: 3mila euro di montepremi

Con il primo tabellone riservato ai 4ª categoria ha preso il via il 18° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda dotato di un montepremi di 3000 euro e che si concluderà domenica 5 settembre. Al momento sono 75 gli iscritti alla competizione che si è ritagliata ormai un preciso spazio nel calendario diventando un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale - quella 2021 è l’edizione numero 28 del torneo – anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale. Ma altri protagonisti si aggiungeranno dal momento che c’è tempo fino a lunedì 23 agosto per le adesioni dei tennisti con classifica da 3.3 a 2.7 e soprattutto fino a venerdì 27 agosto per i classificati da 2.6 fino a 1ª categoria, quelli che saranno i principali pretendenti a succedere nell’albo d’oro allo sloveno (nato in Argentina) Tomas Lipovsek Puches, vincitore dodici mesi fa in finale sul ravennate Michele Vianello, due giocatori che frequentano con continuità il circuito professionistico internazionale.



In attesa delle adesioni dei big, attualmente in cima all’entry list figura il 2.3 riminese Alberto Morolli (Tennis Club Riccione), seguito dai 2.4 Giacomo Gobbi (Tennis Club Viterno) e Alessio De Bernardis, portacolori del club organizzatore (attesa nelle prossime ore l’iscrizione anche degli under 18 Jacopo Bilardo e Marco Cinotti, altri componenti del team di A1 del Ct Massa Lombarda), dal 2.5 Filippo Di Perna (Tennis Club Viserba) e dall’altro 2.6 romagnolo Mattia Bandini (Tennis Villa Carpena).



Anche tra i terza categoria figurano nell’elenco degli iscritti al torneo (giudice arbitro è Roberto Montesi, direttrice di gara Cristina Ricci) numerosi “padroni di casa”: in particolare Giacomo Caroli (3.1), i 3.3 Luca Caprioni e Luca Degiovanni, i 3.4 Bernardino Albertazzi e Francesco Fabbri e il 3.5 Sergio Antonio Geminiani.Intanto nella sezione di 4ª categoria le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Raimondi, Umberto Balestri, Nicola Gualanduzzi (Ct Massa Lombarda), Francesco Zaccherini, Federico Suzzi, Massimo Fabbri, Alberto Vassura (Ct Massa Lombarda), Emanuele Guaragnella, Paolo Barzanti (Ct Massa Lombarda), Carlo Del Stabile, Luigi Angelo Bertaccini e Marcello Piccinini.