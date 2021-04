Tennis, al via il torneo nazionale al Circolo di Cervia

Scatta giovedì sui campi del Circolo Tennis Cervia la quinta tappa stagione del Circuito Veterani. In programma i tabelloni Over 45, Over 55 e Lady 40, con un campo di partecipazione un’altra volta da record dopo l'edizione del memorial “Mario Borghetti” che ha visto l’iscrizione di più di 1000 giocatori. Dunque sono al via tre tabelloni molto partecipati. Gli Over 45 sono 97, in cima alla lista dei favoriti troviamo il 2.6 Carlo Cattinari, seguito dai 2.7 Giovanni Farolfi e Pier Paolo Moro, e dai 2.8 Andrea Carotenuto, Andrea Tagliavini ed Andrea Lepri. Tra i locali al via da segnalare il 3.4 Andrea Mazzavillani ed i 3.5 Corrado Badalucco e Mario Borghi. Sono 79 al via nell’Over 55, in cima al seeding il 2.5 cesenaticense Giovanni Lelli Mami, a seguire il 2.7 Paolo Passerini, il 2.8 Silvano Pozzi ed il 3.1 Leonardo Bertozzi (Ct Rimini). Da seguire il 3.3 Gabriele Guerrini (Ct Cervia). Tra le Lady 40 sono 36 le giocatrici ai nastri di partenza, guidate dalle 3.2 Paola Menozzi ed Arianna Baldisserri (Easy Tennis) e dalle 3.3 Maria Elisa Marcon e Sara Sirena (Ct Cicconetti). Il torneo sarà diretto dal giudice arbitro Ottaviano Turci, direttore di gara Paolo Mazzavillani.