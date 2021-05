Tennis B2 uomini, l'avventura del Massa Lombarda inizia con una sconfitta

E’ iniziata con una sconfitta l’avventura del Circolo Tennis Massa Lombarda in serie B2 maschile, nuova categoria voluta dalla Federazione Italiana al via da quest’anno

E’ iniziata con una sconfitta l’avventura del Circolo Tennis Massa Lombarda in serie B2 maschile, nuova categoria voluta dalla Federazione Italiana al via da quest’anno. La formazione romagnola (seconda squadra del club, la prima milita nel massimo campionato), neo-promossa dalla serie C, nella prima giornata del 6° girone ha ceduto per 4-2 sui campi marchigiani del Tc Matelica. I punti per il team capitanato da Nicola Gualanduzzi sono venuti in singolare da Marco Cinotti e dal doppio De Bernardis-Borsoi.

Questi i parziali dell’incontro:

Lorenzo Battista (2.4) b. Alessio De Bernardis (2.4, Massa L.) 6-2 3-6 6-4

Marco Cinotti (2.5, Massa L.) b. Filippo Mazzola (2.5) 5-0 ritiro

Federico Mazzarini (2.5) b. Ronnj Capra (2.6, Massa L.) 6-4 6-1

Gianluca Manco (2.5) b. Pier Paolo Campoli (2.8, Massa L.) 6-1 7-6 (9)

De Bernardis-Borsoi (Massa L.) b. Manco-Galloppa 7-5 6-2

Mazzarini-Battista b. Cinotti-Capra (Massa L.) 6-3 6-1.

“La promozione dalla serie C nell’autunno scorso era arrivata in maniera inaspettata – spiega il presidente del Ct Massa Lombarda, Fulvio Campomori - per cui il nostro principale obiettivo è quello di far acquisire preziosa esperienza ai nostri ragazzi più giovani, anche in vista di un futuro impiego in A1, cercando di arrivare alla salvezza. Non sarà comunque facile mantenere la categoria alla luce della competitività degli organici delle altre formazioni”.

La formula prevede che le prime classificate di ogni girone siano direttamente ammesse al campionato di Serie B1 nel 2022, le seconde disputano un tabellone play-off con formula di andata e ritorno per decidere le ulteriori due squadre che otterranno la promozione, le terze mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie B2 nel 2022, le quarte e quinte classificate disputano un tabellone play-out (andata e ritorno) per decidere le ulteriori quattro squadre che rimarranno in Serie B2 nel 2022, mentre le seste e settime classificate retrocedono direttamente in serie C.

Il calendario del girone prevede per domenica 23 l’esordio casalingo del Ct Massa Lombarda, che riceve i modenesi del Club La Meridiana, nella prima giornata battuti 5-1 a domicilio dal Ct Zavaglia Ravenna.