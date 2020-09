Tennis Club Faenza, ancora una soddisfazione dal vivaio. La squadra Under 14 al quarto posto in Italia

Nello scorso weekend, sui campi del Tc Alassio, la squadra Under 14 del Tennis Club Faenza si è aggiudicata un ottimo quarto posto alle finali nazionali del campionato di categoria, a conferma della prolificità del vivaio biancazzurro. Preparato dal maestro Marco Poggi, il team faentino è formato da Lorenzo Beraldo (2006), Fabio Leonardi (2007) e Lucas Geminiani (2007). Il traguardo delle finali nazionali è giunto dopo il successo nella fase regionale e dopo aver superato, nella fase di macroarea, il Tc Lucca e il Tc Perugia, entrambe con il punteggio di 2-0. Alle finali nazionali in Liguria, nei quarti di finale la squadra del Tennis Club Faenza ha battuto 2-1 il Tc Piacenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In semifinale, invece, è stata sconfitta 2-1 dal Villa Carpena Forlì (poi vincitore del titolo italiano). Nella finalina per il terzo posto vittoria dell’Eur Roma 2-0. "Questo quarto posto a livello nazionale è un risultato inaspettato e per certi aspetti straordinario, che conferma il valore del nostro vivaio - commenta il direttore sportivo Giancarlo Sabbatani -. È il frutto del buon lavoro di questi giovanissimi, che speriamo in futuro possano tornare utili alla nostra prima squadra, fresca di promozione in serie B2".